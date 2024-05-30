Немецкая компания построит в Наманганской области фотоэлектростанцию

Соответствующее постановление, которое утверждает договор с немецкой компанией, подписал президент Шавкат Мирзиёев.
В рамках инвестиционного проекта компания построит также воздушные линии электропередач для подключения фотоэлектростанции к единой электроэнергетической сети. После ввода в эксплуатацию их безвозмездно передадут АО «Национальные электрические сети Узбекистана».
Электроэнергию, произведенную на будущей электростанции, будут продавать Национальным электрическим сетям Узбекистана, которые гарантируют закупать электроэнергию в течение 25 лет.