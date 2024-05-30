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Немецкая компания построит в Наманганской области фотоэлектростанцию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Hyper Partners построит в Папском районе Наманганской области солнечную фотоэлектростанции мощностью 500 мегаватт. Для этого планируется привлечь 350 миллионов долларов инвестиций, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Соответствующее постановление, которое утверждает договор с немецкой компанией, подписал президент Шавкат Мирзиёев.

В рамках инвестиционного проекта компания построит также воздушные линии электропередач для подключения фотоэлектростанции к единой электроэнергетической сети. После ввода в эксплуатацию их безвозмездно передадут АО «Национальные электрические сети Узбекистана».

Электроэнергию, произведенную на будущей электростанции, будут продавать Национальным электрическим сетям Узбекистана, которые гарантируют закупать электроэнергию в течение 25 лет.

экономика
энергетика