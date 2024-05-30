Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подорожает ли скот из-за паводков в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин прокомментировал, как последствия паводков отразятся на ценах на мясо и скот, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: pixabay

— Повлияют ли последствия наводнения на цены на мясо и скот?

спросил корреспондент агентства Kazinform после заседания Сената.

Вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин заявил, что количество скота, погибшего в результате наводнения, составляет менее 1% от общего поголовья в стране, и заверил, что такое количество не повлияет на рынок.

— Нет. У нас в Казахстане около 9 миллионов крупного рогатого скота, около 27 миллионов овец, около 4 миллионов лошадей, не говоря уже о других животных. А 12 тысяч голов скота — это даже не 1%. Поэтому никакого влияния на цены не будет.

добавил вице-министр.
экономика
сельское хозяйство