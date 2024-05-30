Подорожает ли скот из-за паводков в Казахстане

— Нет. У нас в Казахстане около 9 миллионов крупного рогатого скота, около 27 миллионов овец, около 4 миллионов лошадей, не говоря уже о других животных. А 12 тысяч голов скота — это даже не 1%. Поэтому никакого влияния на цены не будет.