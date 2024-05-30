Что будет после отмены льготной ипотеки

В том, как изменится спрос, мнение экспертов расходится, но очевидно, что произойдет увеличение ипотечного платежа для тех, кто не сможет оформить льготную ипотеку, говорит эксперт: «После того как отменят ипотеку с господдержкой под 8%, мы увидим следующее. Сегодня взять квартиру за 6 млн по господдержке на 30 лет стоит 44 тысячи рублей в месяц. Если мы говорим про рыночную средневзвешенную ставку в районе 17%, которой будут пользоваться те, кто не сможет взять ипотеку с господдержкой, платеж составит 85,5 тыс. рублей. То есть, почти в два раза больше».