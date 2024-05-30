Что будет после отмены льготной ипотеки

2023 год стал рекордным для рынка ипотеки — россияне оформили жилищные кредиты почти на 8 трлн руб. Основным драйвером спроса стали льготные программы, на которые пришлось больше половины всех выдач, сообщал РБК Недвижимость.
Однако уже с конца прошлого года Правительство ужесточило условия выдачи кредитов по льготной ипотеке. Теперь минимальный первоначальный взнос по льготной программе под 8% годовых составляет 30% от стоимости квартиры, а максимальный размер такого кредита с господдержкой на новостройки одинаковый для всех регионов — 6 млн рублей. В ЦБ отмечали: такие меры направлены на «охлаждение» ипотечного рынка и ограничение рисков закредитованности граждан.
По прогнозам аналитиков, изменения должны были привести к общему снижению спроса на ипотеку. К тому же, как ранее писал Башинформ, по данным Нацбюро кредитных историй, размер дохода в Башкирии для обслуживания ипотеки — сумма, необходимая для поддержания привычного образа жизни после погашения ежемесячных взносов — за год вырос на 16%. В январе этот показатель составил 87,7 тыс. руб. — на 12 тысяч рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Тем не менее, в 1 квартале 2024 года наблюдались стабильность рынка и преобладал спрос на первичное жилье, т.к. девелоперы предлагали клиентам различные решения по выходу на комфортный уровень ежемесячного ипотечного платежа, отмечал Артур Валитов, руководитель направления кросс продаж флагманского офиса «Самолет Плюс» в Уфе.
Сегодня известно, что срок действия самых популярных льготных программ на рынке жилья — ипотеки с господдержкой на новостройки под 8% годовых и семейной ипотеки под 6%, заканчивается 1 июля 2024. Власти дали понять, что льготная ипотека с господдержкой продлеваться не будет, а семейную, возможно, еще ждут некоторые изменения.
С учетом того, что до отмены льготной ипотеки остается чуть больше месяца, спрос на покупку недвижимости по ипотечным программам с господдержкой сегодня заметно увеличился, — говорит Марат Баймухаметов, директор флагманского офиса «Самолет Плюс» в Уфе.
«Мы видим большое количество заявок на ипотеку, растущий спрос на недвижимость в новостройках. Конечно, люди активизировались. Сейчас, по нашим наблюдениям, реализуется отложенный спрос, сформированный в конце года. Этот период мы также называем “новым декабрем”, наблюдая всплеск интереса на фоне окончания льготной ипотеки».
По словам эксперта, спрос среди тех, кто хочет успеть «в последний вагон», продолжит свой рост, однако успеют не все. Это связано с пропускной способностью банков и застройщиков, чьи человеческие ресурсы ограничены.
Ажиотаж, по мнению специалистов сервиса, подкрепляют слухи, что изменит свой облик и семейная ипотека: сейчас ставка по ней составляет 6%, а с первого июля она повысится до 12% для семей с детьми старше 6 лет. Параметры программы после 1 июля пока не утверждены, но такое предложение сделали в Минфине. Таким образом, довольно большому слою населения семейная ипотека с господдержкой станет недоступна.
«Многие из тех, кто опомнится в 10-х числах июня, просто физически не успеют оформить ипотеку, например, у популярных застройщиков. И тогда вопрос будет стоять не в том, какой объект нравится, а какой технически подойдет, где совпадут ресурсы банка и застройщика, чтобы провести сделку. Сейчас все это на обсуждении у Правительства, и все ждут принятия решения».
В том, как изменится спрос, мнение экспертов расходится, но очевидно, что произойдет увеличение ипотечного платежа для тех, кто не сможет оформить льготную ипотеку, говорит эксперт: «После того как отменят ипотеку с господдержкой под 8%, мы увидим следующее. Сегодня взять квартиру за 6 млн по господдержке на 30 лет стоит 44 тысячи рублей в месяц. Если мы говорим про рыночную средневзвешенную ставку в районе 17%, которой будут пользоваться те, кто не сможет взять ипотеку с господдержкой, платеж составит 85,5 тыс. рублей. То есть, почти в два раза больше».
Тем не менее, в Башкирии останется ряд доступных ипотечных госпрограмм. Так, если примут поправки, жители с детьми до 6 лет смогут оформить семейную ипотеку под 6% годовых. Кроме того, остается доступна сельская ипотека под 3%. А также ипотека для ИТ-специалистов под 5%, по этой программе с начала года была одобрена 541 заявка из 834 принятых, писал Башинформ. Проверить, имеет ли организация государственную аккредитацию в качестве ИT-компании и могут ли ее сотрудники получить льготную ипотеку с господдержкой, можно на портале Госуслуг.