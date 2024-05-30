СДЭК начал выдачу посылок в Краснодарском крае. Пункты в регионе возобновляют работу после технического сбоя.
Проблемы с выдачей заказов возникли 26 мая. СДЭК приостановил операции из-за технического сбоя. Посылки выдавали только тем клиентам, которые получили СМС-уведомление до поломки. В настоящее время работа возобновляется.
При готовности отправления к получению клиент получит СМС-уведомление. Уточняется, что для выдачи посылки потребуется паспорт.
Далее компания планирует запустить отправку и перемещение посылок, которые хранятся на складах.
«Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи», — отметил директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.
В настоящее время в Краснодарском крае работает 485 пунктов выдачи заказов СДЭК.