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СДЭК начал выдачу посылок в Краснодарском крае

СДЭК возобновляет работу в Краснодарском крае после технического сбоя.

Источник: РИА "Новости"

СДЭК начал выдачу посылок в Краснодарском крае. Пункты в регионе возобновляют работу после технического сбоя.

Проблемы с выдачей заказов возникли 26 мая. СДЭК приостановил операции из-за технического сбоя. Посылки выдавали только тем клиентам, которые получили СМС-уведомление до поломки. В настоящее время работа возобновляется.

При готовности отправления к получению клиент получит СМС-уведомление. Уточняется, что для выдачи посылки потребуется паспорт.

Далее компания планирует запустить отправку и перемещение посылок, которые хранятся на складах.

«Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи», — отметил директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.

В настоящее время в Краснодарском крае работает 485 пунктов выдачи заказов СДЭК.