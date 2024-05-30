На волгоградских АЗС «заморозили» цены на бензин

На прошлой неделе автомобилисты обсуждали очередное подорожание цен на бензин в Волгоградской области. Все виды топлива обходились водителям дороже. Однако последняя майская неделя ознаменовалась «заморозкой» стоимости на нефтепродукты. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат, с 20 по 27 мая цены «замерли».
Так, дизельное топливо сейчас стоит 62,37 рубля за литр. За марку АИ-92 автомобилисты платят 51,73 рубль. АИ-95 зафиксировался в цене на 57,49 рублях, АИ-98 в среднем обходится волгоградцам в 67,33 рублей.