На волгоградских АЗС «заморозили» цены на бензин

На прошлой неделе автомобилисты обсуждали очередное подорожание цен на бензин в Волгоградской области. Все виды топлива обходились водителям дороже. Однако последняя майская неделя ознаменовалась «заморозкой» стоимости на нефтепродукты. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат, с 20 по 27 мая цены «замерли».