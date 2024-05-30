Проект развития трамвайной сети сроком на 10 лет разрабатывают в Новосибирске

Наиболее перспективной на сегодняшний день Михаил Никулин назвал линию на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе. Часть путей здесь уже обновили по проекту БКД. Если удастся сделать ремонт на оставшихся участках, то это будет, по сути, первый в городе участок скоростного трамвая.