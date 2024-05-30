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Проект развития трамвайной сети сроком на 10 лет разрабатывают в Новосибирске

В Новосибирске представили проект развития трамвайной сети. Для того, чтобы полностью отремонтировать трамвайные пути и обновить вагоны, нужно 60 млрд рублей и 10 лет.

Источник: Прецедент

Трамвайный парк в Новосибирске изношен на 80 процентов. В капитальном ремонте нуждаются 57 километров трамвайных путей. Чтобы привести трамвайное хозяйство в полный порядок, нужно 10 лет и 60 миллиардов рублей. Такие цифры привел заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин изданию «Новосибирские новости».

Наиболее перспективной на сегодняшний день Михаил Никулин назвал линию на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе. Часть путей здесь уже обновили по проекту БКД. Если удастся сделать ремонт на оставшихся участках, то это будет, по сути, первый в городе участок скоростного трамвая.

— На этом участке вагон сможет набирать скорость до 21 км\ч, — пояснил Михаил Никулин.

Ранее Прецедент’писал: в Новосибирске на уборку улиц дополнительно выделят почти 170 миллионов рублей.

Екатерина СОСНИНА.