Проект развития трамвайной сети сроком на 10 лет разрабатывают в Новосибирске

Трамвайный парк в Новосибирске изношен на 80 процентов. В капитальном ремонте нуждаются 57 километров трамвайных путей. Чтобы привести трамвайное хозяйство в полный порядок, нужно 10 лет и 60 миллиардов рублей. Такие цифры привел заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин изданию «Новосибирские новости».
Наиболее перспективной на сегодняшний день Михаил Никулин назвал линию на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе. Часть путей здесь уже обновили по проекту БКД. Если удастся сделать ремонт на оставшихся участках, то это будет, по сути, первый в городе участок скоростного трамвая.
— На этом участке вагон сможет набирать скорость до 21 км\ч, — пояснил Михаил Никулин.
Ранее Прецедент’писал: в Новосибирске на уборку улиц дополнительно выделят почти 170 миллионов рублей.
Екатерина СОСНИНА.