В Волгограде призвали повысить зарплаты педагогам ко Дню учителя

После активного обсуждения, в котором участвовали депутаты Наталия Барышникова, Татьяна Бухтина, Екатерина Мицукова и Татьяна Распутина, комитет одобрил предложение и рекомендовал его к принятию на заседании областной Думы. Это решение представляет собой важный шаг в направлении укрепления материального стимулирования учителей и признания их труда на региональном уровне.