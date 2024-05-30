В Волгограде призвали повысить зарплаты педагогам ко Дню учителя

Педагогическим работникам Волгоградской области, внесшим весомый вклад в воспитание младших поколений, может быть удвоена денежная премия ко Дню учителя. Предложение о поднятии размера вознаграждения с 50 до 100 тысяч рублей было вынесено на обсуждение комитета по образованию и науке Волгоградской областной Думы под председательством Алексея Рыгина.
Законопроект, внесенный губернатором Андреем Бочаровым, направлен на удвоение финансовой премии для отличившихся учителей дошкольного и дополнительного образования. «Поддержка профессионалов, вкладывающих усилия в развитие детей, имеет ключевое значение», — подчеркнул Рыгин, отметив важность данной инициативы в контексте послания Президента России.
Депутат Надежда Кулешова выразила мнение, что увеличение премии является актуальной мерой поддержки как для опытных педагогов, так и для начинающих специалистов, стимулируя их профессиональное развитие и посвященность делу.
После активного обсуждения, в котором участвовали депутаты Наталия Барышникова, Татьяна Бухтина, Екатерина Мицукова и Татьяна Распутина, комитет одобрил предложение и рекомендовал его к принятию на заседании областной Думы. Это решение представляет собой важный шаг в направлении укрепления материального стимулирования учителей и признания их труда на региональном уровне.