Совмин Беларуси поручил Банку развития выкупить еврооблигации за 30% стоимости

Отмечается, что исполнение обязательств по еврооблигациям будет в белорусских рублях в пользу держателей еврооблигаций, которые их приобрести до момента принятия указанного постановления. Кроме того, они не являются резидентами недружественных стран. Сказано, что выплата процентных доходов по еврооблигациям, которые приходятся на 2 мая, 2 ноября 2023, 2 мая 2024 года будет осуществляться вместе с выплатой в момент погашения еврооблигаций.