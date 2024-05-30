Совмин Беларуси поручил Банку развития выкупить еврооблигации за 30% стоимости

Совет министров Беларуси поручил Банку развития выкупить еврооблигации за 30% их стоимости в белорусских рублях. Это следует из постановления белорусского правительства № 381 от 28 мая 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
В документе говорится, что выкуп еврооблигаций предусматривается по цене, которая включает 30% от номинальной стоимости еврооблигаций, а также сумму начисленных и невыплаченных по дату выкупа процентных доходов.
Отмечается, что исполнение обязательств по еврооблигациям будет в белорусских рублях в пользу держателей еврооблигаций, которые их приобрести до момента принятия указанного постановления. Кроме того, они не являются резидентами недружественных стран. Сказано, что выплата процентных доходов по еврооблигациям, которые приходятся на 2 мая, 2 ноября 2023, 2 мая 2024 года будет осуществляться вместе с выплатой в момент погашения еврооблигаций.
Также говорится, что погашать еврооблигации, а также выплачивать процентные доходы будут через депонирование средств в долларах на счете эмитента с дальнейшим перечислением денег на банковский счет держателя еврооблигаций в белорусских рубля по курсу Национального банка Беларуси.