Жителей 60 аварийных домов в Воронежской области расселят до конца года

Также Александр Гусев рассказал, что в настоящее время на территории региона реализуют 38 проектов застройки, при этом пять из них предполагают реновацию промышленных зон, а еще 8 проектов — развитие уже застроенных локаций. В прошлом же году в регионе ввели в эксплуатацию 2 млн 14 тыс квадратных метров жилья. Это стало областным рекордом.