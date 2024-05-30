Жителей 60 аварийных домов в Воронежской области расселят до конца года

Новое жилье получат 1232 жителей региона. Приобрести квартиры для людей власти должны уже в этом июне. Ранее, как отчитался глава области, новое жилье в рамках регионального проекта получили 2 458 человек. Они выехали из домов, которые были признаны аварийными до 2017 года.
Также Александр Гусев рассказал, что в настоящее время на территории региона реализуют 38 проектов застройки, при этом пять из них предполагают реновацию промышленных зон, а еще 8 проектов — развитие уже застроенных локаций. В прошлом же году в регионе ввели в эксплуатацию 2 млн 14 тыс квадратных метров жилья. Это стало областным рекордом.