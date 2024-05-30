Повышение пенсии в июне 2024 года: значимая прибавка для россиян старше 80 лет

Для россиян, которые уже давно получают повышенную пенсию, сумма останется прежней — 16 269,76 ₽ На увеличение суммы могут рассчитывать только юбиляры, которые получают пенсию по старости. На выплаты по инвалидности или по потере кормильца повышение не распространяется.