Повышение пенсии в июне 2024 года: значимая прибавка для россиян старше 80 лет

В июне некоторые пенсионеры начнут получать существенно больше. В частности, фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости увеличится в 2 раза для россиян, которым в мае исполнилось 80 лет.
Для пенсионеров младше 80 лет размер фиксированной выплаты составляет 8134,88 ₽ Для юбиляров эта сумма повысится до 16 269,76 ₽ Для оформления повышенной пенсии не нужно никуда обращаться или подавать заявлений. Начисления производятся автоматически после дня рождения гражданина.
Для россиян, которые уже давно получают повышенную пенсию, сумма останется прежней — 16 269,76 ₽ На увеличение суммы могут рассчитывать только юбиляры, которые получают пенсию по старости. На выплаты по инвалидности или по потере кормильца повышение не распространяется.
«Инвалидам первой группы после 80 лет фиксированная выплата также не удваивается, поскольку у них уже есть аналогичная надбавка к пенсии», — объяснили в Соцфонде.
В Волгоградской области дополнительные льготы полагаются более 3000 «Жителям осажденного Сталинграда». Им полагается ежемесячная выплата и другие меры поддержки.
Когда ждать следующей индексации?
В начале 2024 года уже происходил перерасчет выплат. Средний размер страховой пенсии неработающих граждан вырос на 1631 ₽ и составил 23 449 ₽ Более чем 32 млн россиян стали получать на 7,5% больше.
Следующая индексация планируется только в следующем году. Уже определены точные даты повышения страховой пенсии и фиксированных выплат к ним — 1 февраля и 1 апреля 2025 года. Зимой сумма станет больше на 4,5%, а весной — на 2,2%.
1 апреля также увеличится размер социальных пенсий — на 9,5%. В 2026 году он вырастет еще на 10,3%.
Ожидается, что в следующем году прожиточный минимум пенсионеров составит 14 554 ₽ и в 2026 году — 16 056 ₽