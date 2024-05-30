Какие выплаты от государства получают семьи с детьми в Казахстане

С 1 января текущего года увеличился размер единовременного пособия на рождение ребенка. На первого, второго и третьего ребёнка, родившегося в этом году, выплачивается 140 тысяч тенге, а на четвертого и последующих детей — более 232 тысяч тенге. С начала года данное пособие получили более 136 тысяч человек.