Стала известна средняя зарплата омичей в разных сферах деятельности

По данным Омскстата, в марте этого года средняя зарплата в регионе составила 59,3 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сумма увеличилась на 18,2%. При этом реальная зарплата, которая рассчитывается с учётом роста цен на товары, выросла только на 9,8%.
Эксперты опубликовали данные о доходах по разным отраслям экономики:
- Финансовая и страховая сфера — 110,3 тысячи рублей (средняя зарплата работников сферы в марте);
- Производство напитков — 111,4 тысячи рублей;
- Нефтеперерабатывающее производство — 131,4 тысячи рублей.
Однако в Омской области работники некоторых сфер получают зарплату в два раза ниже средней по региону:
- Производство текстильных изделий — 29,6 тысяч рублей (средний доход за март);
- Производство мебели — 27,5 тысяч рублей;
- Производство изделий из кожи — 24,7 тысяч рублей;
- Производство одежды — 18,8 тысяч рублей.