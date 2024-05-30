Стала известна средняя зарплата омичей в разных сферах деятельности

По данным Омскстата, в марте этого года средняя зарплата в регионе составила 59,3 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сумма увеличилась на 18,2%. При этом реальная зарплата, которая рассчитывается с учётом роста цен на товары, выросла только на 9,8%.