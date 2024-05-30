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Стала известна средняя зарплата омичей в разных сферах деятельности

Реальный доход работников за год вырос на 9,8%.

Источник: Om1.ru

По данным Омскстата, в марте этого года средняя зарплата в регионе составила 59,3 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сумма увеличилась на 18,2%. При этом реальная зарплата, которая рассчитывается с учётом роста цен на товары, выросла только на 9,8%.

Эксперты опубликовали данные о доходах по разным отраслям экономики:

  • Финансовая и страховая сфера — 110,3 тысячи рублей (средняя зарплата работников сферы в марте);
  • Производство напитков — 111,4 тысячи рублей;
  • Нефтеперерабатывающее производство — 131,4 тысячи рублей.

Однако в Омской области работники некоторых сфер получают зарплату в два раза ниже средней по региону:

  • Производство текстильных изделий — 29,6 тысяч рублей (средний доход за март);
  • Производство мебели — 27,5 тысяч рублей;
  • Производство изделий из кожи — 24,7 тысяч рублей;
  • Производство одежды — 18,8 тысяч рублей.