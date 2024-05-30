«Водители уходят на СВО и в курьеры»: россиянам пообещали рост цен на такси

Также она добавила, что многие водители уходят из отрасли такси в сферу доставки. Ранее на этом же форуме депутат Госдумы Дмитрий Гусев признал, что принятый в России закон о такси не сработал — из 2,5 млн водителей, работающих в такси, получили официальную регистрацию лишь 10 тыс. Кроме того, Гусев выступил против мигрантов в сфере извоза: по его словам, в такси должны работать только граждане стран ЕАЭС.