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«Водители уходят на СВО и в курьеры»: россиянам пообещали рост цен на такси

Цены на такси продолжат расти в России. Ближайшее повышение произойдет в июне. Об этом заявила председатель АНО «Общественный совет по развитию такси» Ирина Зарипова, передает корреспондент ЕАН.

Источник: Агентство «Москва»

«Тарифы будут расти, так как водители уходят. Порядка 100 тыс. только ушли из-за СВО, в том числе добровольцами. Тарифы поднимаются два раза в год. В Новый год и в июне. Почему? Потому что летом водители на стройку уходят, плюс период отпусков, водители уезжают по своим делам», — объяснила Зарипова на форуме «Современное такси» в Екатеринбурге.

Также она добавила, что многие водители уходят из отрасли такси в сферу доставки. Ранее на этом же форуме депутат Госдумы Дмитрий Гусев признал, что принятый в России закон о такси не сработал — из 2,5 млн водителей, работающих в такси, получили официальную регистрацию лишь 10 тыс. Кроме того, Гусев выступил против мигрантов в сфере извоза: по его словам, в такси должны работать только граждане стран ЕАЭС.