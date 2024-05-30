Роскачество нашло в мороженом кишечную палочку и плесень

Специалисты также нашли замену молочного жира растительным в мороженом брендов «Филевское», «Как раньше» и «Ля Ля Фам». А в продукции «Выбор семьи», «Жемчужина России», «Белое золото» и «Ленинградское» нашли плесень или дрожжи либо то и другое. В большинстве из проверенных марок мороженого нарушений не обнаружили.