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Роскачество нашло в мороженом кишечную палочку и плесень

Роскачество проверило 38 разных марок мороженого и в некоторых выявило кишечную палочку, фитостерин и плесень. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования.

Источник: РИА "Новости"

Кишечная палочка обнаружилась в пломбире «Мишка на полюсе» и «Ермолино». Производитель первой марки — казахстанская компания «Шин Лайн» — заверил, что Минздрав Казахстана проверял продукцию и кишечную палочку в ней не нашел.

Специалисты также нашли замену молочного жира растительным в мороженом брендов «Филевское», «Как раньше» и «Ля Ля Фам». А в продукции «Выбор семьи», «Жемчужина России», «Белое золото» и «Ленинградское» нашли плесень или дрожжи либо то и другое. В большинстве из проверенных марок мороженого нарушений не обнаружили.