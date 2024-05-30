Администрация Екатеринбурга планирует создать строительную компанию

По его словам, у муниципалитета существует потребность в жилом фонде для сотрудников. Кроме того, планируется, что одна часть построенного жилья достанется бюджетникам, другую часть станут реализовывать на рынке. Прибыль будет уходить на строительство школ и детсадов. Это позволит сэкономить бюджетные деньги.