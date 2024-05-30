Администрация Екатеринбурга планирует создать строительную компанию

Компания сможет строить коммерческое жилье, тратить средства на соцобъекты и дороги, а также распоряжаться площадками под КРТ.
«Цель создания “Городского застройщика” — стать полноценным участником строительного рынка Екатеринбурга», — приводит 66.RU слова Галямова.
По его словам, у муниципалитета существует потребность в жилом фонде для сотрудников. Кроме того, планируется, что одна часть построенного жилья достанется бюджетникам, другую часть станут реализовывать на рынке. Прибыль будет уходить на строительство школ и детсадов. Это позволит сэкономить бюджетные деньги.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области реализуют 19 проектов в рамках комплексного развития территорий. Общий потенциал КРТ превышает 1 млн квадратных метров жилья, которое будет обеспечено социальной и инженерной инфраструктурами.