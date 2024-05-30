На пермском заводе «Телта» сменился директор

В должности директора телефонного завода господин Тихонов сменил Ольгу Подколзину, дочь бывшего совладельца «Телты» Игоря Морозова. Она возглавляла предприятие с 25 октября 2023 года. Сам господин Морозов был задержан в июле прошлого года вместе с главбухом предприятия Еленой Гришиной и Алексеем Высоковым, который тогда был гендиректором «Телты». Изначально всем им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в группе лиц. По версии следствия, обвиняемые занимались хищением денежных средств при исполнении контрактов по поставке для военных телефонных аппаратов в 2014—2023 годах.
Позже обвинение Алексею Высокову и Елене Гришиной было переквалифицировано на дачу взятки в крупном размере. Состав преступления, который инкриминируется господину Морозову, судя по открытым документам судов, не изменился. На минувшей неделе СКР сообщил, что господа Высоков и Гришина дали взятку в размере 36 млн руб. начальнику главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину. Он был задержан и отправлен в СИЗО. Сам военный получение денег отрицает.