На пермском заводе «Телта» сменился директор

В должности директора телефонного завода господин Тихонов сменил Ольгу Подколзину, дочь бывшего совладельца «Телты» Игоря Морозова. Она возглавляла предприятие с 25 октября 2023 года. Сам господин Морозов был задержан в июле прошлого года вместе с главбухом предприятия Еленой Гришиной и Алексеем Высоковым, который тогда был гендиректором «Телты». Изначально всем им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в группе лиц. По версии следствия, обвиняемые занимались хищением денежных средств при исполнении контрактов по поставке для военных телефонных аппаратов в 2014—2023 годах.