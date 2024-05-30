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Единое пособие на детей в Крыму: как получить

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. С начала года родителям более 100 тысяч детей в Крыму назначено единое пособие. Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения Социального фонда России.

Источник: РИА "Новости"

«С начала года единое пособие в Крыму установлено более 55 тысячам семей на 100,2 тысячи детей в возрасте до 17 лет, — сказано в сообщении. — Всего по итогам 2023 года было назначено единое пособие родителям 179,2 тыс. детей».

В ведомстве уточнили, что при назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

На получение единого пособия имеют право семьи, среднедушевой доход в которых меньше регионального прожиточного минимума на человека. Для Крыма эта сумма составляет 14 989 рублей.

«Для назначения выплаты родителям достаточно только подать заявление через портал Госуслуг. Остальные сведения проверяются в рамках межведомственного взаимодействия. Для удобства родителей в одном заявлении можно указать сразу всех детей до 17 лет, оформив выплату на каждого ребенка», — подчеркнули в Соцфонде.

Единое пособие на детей назначается на 12 месяцев. По истечение этого срока можно подавать заявление на продление выплаты.

Размер пособия зависит от доходов семьи. На ребенка он может составлять 50% (7 779,50 рублей), 75% (11669,25 рублей) или 100% (15 559 рублей) от регионального прожиточного минимума на детей. В 2024 году в Крыму прожиточный минимум на ребенка установлен в размере 15 559 рублей.

Единый день выплаты пособия на банковские карты — третье число каждого месяца. При этом средства выплачиваются за предыдущий месяц.