В Волгограде в 25 дворах обновят тротуары и дороги

Как сообщает мэрия Волгограда, обновлено было покрытие тротуаров во дворах по ул. Кирова, 74, ул. Вельботной, 3, 5, и ул. Розы Люксембург, 5. Рабочие с помощью спецтехники отфрезеровали старый асфальт, обновили бордюрное ограждение и произвели укладку нового покрытия. Площадь восстановленных тротуаров составила более 1000 кв. м.
Вскоре такие же работы стартуют еще в одном дворе Кировского района по ул. 64-й Армии. Планируется, что в текущем году обновят 25 дворовых территорий во всех районах Волгограда.
Отметим, в регионе налажена работа по формированию комфортной городской среды. Всего за последние годы в областном центре обновили около 270 дворов, объединяющих более 600 многоквартирных домов. В 2024 году волгоградцы могут выбрать приоритетные объекты для благоустройства в 2025 году. Голосование открыто до 31 мая включительно на платформе 34.gorodsreda.ru.