В Волгограде в 25 дворах обновят тротуары и дороги

Отметим, в регионе налажена работа по формированию комфортной городской среды. Всего за последние годы в областном центре обновили около 270 дворов, объединяющих более 600 многоквартирных домов. В 2024 году волгоградцы могут выбрать приоритетные объекты для благоустройства в 2025 году. Голосование открыто до 31 мая включительно на платформе 34.gorodsreda.ru.