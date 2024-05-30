Адвокат поставщика обвинил основателя «Жизньмарта» Ивана Зайченко в травле

— Это фабрика кухни ИП Гумаровой Л. Ф. Поставки с фабрики были прекращены в день первых проверок, продукция снята и утилизирована. Какие бы он юридические лица ни делал, новые адреса для фабрик ни открывал… духу его в «Жизньмарте» не будет, — написал бизнесмен в своем Telegram.