Адвокат поставщика обвинил основателя «Жизньмарта» Ивана Зайченко в травле

В Березовском городском суде в настоящее время идет процесс, на нем рассматриваются нарушения, которые мог допустить один из поставщиков. Именно с его деятельностью связывают массовые отравления в «Жизньмарте».
Напомним, об этих случаях 22 мая сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, отравления получили 18 екатеринбуржцев. Все они ели продукцию из «Жизньмарта».
Утром 30 мая основатель сети магазинов Иван Зайченко заявил, что ему известно имя поставщика, из-за которого произошли массовые отравления.
— Это фабрика кухни ИП Гумаровой Л. Ф. Поставки с фабрики были прекращены в день первых проверок, продукция снята и утилизирована. Какие бы он юридические лица ни делал, новые адреса для фабрик ни открывал… духу его в «Жизньмарте» не будет, — написал бизнесмен в своем Telegram.
Адвокат Георгий Краснов, представляющий интересы поставщика, назвал ситуацию несправедливой.
— Нарушения обнаружены как минимум у 10 поставщиков, но крайним делают только нашего. К огромному сожалению, этой травлей занимается и сам Иван Зайченко, — заявил адвокат Георгий Краснов, защищающий в суде фабрику, которую хотят закрыть.