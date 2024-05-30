Подрядчик станции «Спортивная» вернет метрополитену Новосибирска 200 млн рублей

В апреле 2024 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на внесенные изменения в проектную документацию станции метро «Спортивная». Эта станция станет 14-й в Новосибирском метрополитене и первой, построенной в городе за последние 13 лет. Она изначально строилась к молодежному Чемпионату мира по хоккею в Новосибирске.