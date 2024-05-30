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Власти Ростовской области помогут создать новый курорт на Азовском море

Президент России поручил властям Ростовской области помочь в создании нового курорта.

Источник: Пресс-служба Президента России

Власти Ростовской области помогут обеспечить транспортную доступность строящегося круглогодичного курорта на Обиточной косе в Запорожской области. Об этом распорядился президент России Владимир Путин.

— Подготовить при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей и представить предложения по обеспечению транспортной доступности курорта «Приморск», определив сроки реализации соответствующих мероприятий, а также объем и источники их финансирования, — говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

Срок исполнения поставленной задачи — 1 августа 2024 года.

Добавим, ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Обиточная коса, где собираются создать курорт, «уходит в Азовское море на 30 км и имеет широкие песчаные пляжи».

В рамках проекта собираются возвести туристический комплекс, включающий санатории и более чем сотню гостиниц. Кроме того, на базе новой здравницы планируют оборудовать грязелечебницы, природный парк, семейные и спортивные центры.

— Все это увеличит турпоток до 2 млн туристов в год и даст более 20 тысяч новых рабочих мест. Благодарен Владимиру Владимировичу за поддержку, — написал в своем телеграм-канале Евгений Балицкий.

туризм и отдых