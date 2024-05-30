Власти Ростовской области помогут создать новый курорт на Азовском море

— Подготовить при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей и представить предложения по обеспечению транспортной доступности курорта «Приморск», определив сроки реализации соответствующих мероприятий, а также объем и источники их финансирования, — говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.