Власти Ростовской области помогут создать новый курорт на Азовском море

Власти Ростовской области помогут обеспечить транспортную доступность строящегося круглогодичного курорта на Обиточной косе в Запорожской области. Об этом распорядился президент России Владимир Путин.
— Подготовить при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей и представить предложения по обеспечению транспортной доступности курорта «Приморск», определив сроки реализации соответствующих мероприятий, а также объем и источники их финансирования, — говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.
Срок исполнения поставленной задачи — 1 августа 2024 года.
Добавим, ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Обиточная коса, где собираются создать курорт, «уходит в Азовское море на 30 км и имеет широкие песчаные пляжи».
В рамках проекта собираются возвести туристический комплекс, включающий санатории и более чем сотню гостиниц. Кроме того, на базе новой здравницы планируют оборудовать грязелечебницы, природный парк, семейные и спортивные центры.
— Все это увеличит турпоток до 2 млн туристов в год и даст более 20 тысяч новых рабочих мест. Благодарен Владимиру Владимировичу за поддержку, — написал в своем телеграм-канале Евгений Балицкий.