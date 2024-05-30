На Дону могут ограничить продажу алкоголя в многоквартирных домах

В Ростовской области распространена незаконная деятельность торговых точек в многоквартирных домах, которые под видом общепита продают в розницу алкоголь круглосуточно. В пояснительной записке к проекту подобные заведения назвали «псевдообщепитом». Их предложили приравнять к обычным торговым объектам. Тогда они не смогут продавать алкоголь после 23:00. Если поправки примут, закон вступит в силу 1 сентября 2024 году.