Сколько нужно зарабатывать, чтобы достойно жить в Казахстане, спросили у министра труда

"Чтобы достойно жить, мы говорим о том, что также была утверждена концепция рынка труда, и Казахстан идет именно к тому, чтобы создавать новые рабочие качественные места. Сегодня их всего 2 млн 100 тысяч — качественных рабочих мест. Мы идем к цифре 3 млн 800 тысяч как минимум. Заработная плата должна быть не меньше минимальной.