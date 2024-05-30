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В Волгоградской области с 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию

Волгоградэнергосбыт напоминает, что с 1 июля в регионе будут проиндексированы тарифы на электроснабжение. Об изменении расценок поставщик проинформирует потребителей в платежках за май.

Источник: Волгоградская правда

Энергетики пояснили, что индексация будет произведена впервые за последние 1,5 года — основанием для этого стало постановление Правительства РФ. В результате тариф на электричество в Волгоградской области увеличится на минимальные 9,1%.

Большинство жителей будут платить за электрическую энергию 5,88 ₽ за киловатт-час, на селе и в домах с электроплитами — 4,12 ₽

Отмечается, что тариф в Волгоградской области соответствует среднему уровню по стране и остается одним из самых низких в Южном федеральном округе. К примеру, в Краснодарском крае горожане будут платить 6,53 ₽ за кВт/ч, селяне — 4,57 ₽ В Астраханской области 6,46 ₽ и 4,52 ₽ соответственно.