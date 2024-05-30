В Волгоградской области с 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию

Отмечается, что тариф в Волгоградской области соответствует среднему уровню по стране и остается одним из самых низких в Южном федеральном округе. К примеру, в Краснодарском крае горожане будут платить 6,53 ₽ за кВт/ч, селяне — 4,57 ₽ В Астраханской области 6,46 ₽ и 4,52 ₽ соответственно.