В Молдове появится станция аккумуляторного хранения электроэнергии

О выделении 85 миллионов долларов на данный энергетический проект объявил в ходе визита в Молдову госсекретарь США Энтони Блинкен. Данные средства являются частью пакета поддержки энергетического сектора Молдовы на общую сумму в 300 миллионов долларов, о котором было заявлено в 2023 году.
«Благодаря инвестициям США будет закуплено и установлено оборудование, необходимое для укрепления национальной энергетической сети нашей страны и содействия увеличению торговли электроэнергией с Румынией, Украиной и европейским рынком».
Ранее из пакета поддержки энергетического сектора Молдовы со стороны США было выделено 80 миллионов долларов для предоставления компенсаций по счетам за природный газ и электроэнергию гражданам с низкими доходами. Еще 135 миллионов долларов было направлено на проект по увеличению производства электроэнергии внутри страны и строительство ЛЭП Страшены (Молдова) — Гутинаш (Румыния), которая соединит Молдову с электросетью Румынии.