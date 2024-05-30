В Молдове появится станция аккумуляторного хранения электроэнергии

Ранее из пакета поддержки энергетического сектора Молдовы со стороны США было выделено 80 миллионов долларов для предоставления компенсаций по счетам за природный газ и электроэнергию гражданам с низкими доходами. Еще 135 миллионов долларов было направлено на проект по увеличению производства электроэнергии внутри страны и строительство ЛЭП Страшены (Молдова) — Гутинаш (Румыния), которая соединит Молдову с электросетью Румынии.