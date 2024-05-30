Иннополис станет центром криптовалютного майнинга в России

В городе Иннополис, который стремится стать центром инновационных технологий в России, запланировано строительство самой крупной майнинговой фермы в стране. Об этом стало известно во время Kazan Cryptoforum, где выступил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.