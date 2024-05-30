Иннополис станет центром криптовалютного майнинга в России

В городе Иннополис, который стремится стать центром инновационных технологий в России, запланировано строительство самой крупной майнинговой фермы в стране. Об этом стало известно во время Kazan Cryptoforum, где выступил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.
«Проект предполагает создание майнинговой инфраструктуры на 3 экзахеш в секунду, что позволит обеспечить высокую вычислительную мощность для добычи криптовалюты», — подчеркнул Шайхутдинов. Вложения в проект оцениваются в 100 млн долларов.
По словам Шайхутдинова, также была создана рабочая группа для развития регионального оператора майнинга и трансфера личных расчетов, что свидетельствует о серьезных намерениях Татарстана в развитии цифровой экономики региона.
Ранее мы писали, что на ремонт дорог в Иннополисе потратят почти 28 млн рублей. Окончание всех работ запланировано на 11 ноября.