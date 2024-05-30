В Узбекистане на 500 гектарах появятся оливковые рощи

По информации «Народного слова», в Джамбайском районе Самаркандской области с 2010 года работает лаборатория размножения и культивирования нетипичных для Узбекистана плодовых деревьев. В частности, специалисты занимались здесь подготовкой саженцев оливковых деревьев, адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям.
Олива — культура теплолюбивая, поэтому выращивается в основном в странах с влажным прибрежным микроклиматом. По мнению экспертов, за исключением непереносимости сильных морозов, это идеальное плодовое дерево для Узбекистана. Она не требовательна к почвам и их увлажнению, может расти на каменистых и засоленных землях.
Поэтому узбекистанские селекционеры, вслед за испанскими, вывели собственный сорт «олива узбекская», который выдерживает до 20−22 градусов мороза. Теперь они планируют повторить опыт с созданием оливковых плантаций. Первая попытка, которая была предпринята в 2002 году на территории нескольких районов Ферганской долины и Сурхандарьинской области, провалилась — саженцы замерзли в холодную зиму 2007−2008 годов.
Согласно действующей программе, в стране планируется культивировать оливковые деревья на более чем 500 гектаров.
Также в лаборатории работают и над культивацией поздноцветущих сортов миндаля, морозоустойчивых видов винограда. Сюда также завезены из США образцы подсолнуха, способного произрастать на засушливых и засоленных почвах. Специалисты лаборатории в этом году планируют начать работу над адаптацией к условиям Узбекистана фундука.