Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане на 500 гектарах появятся оливковые рощи

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан намерен пополнить список стран, выращивающих оливки в промышленном масштабе и выпускающих оливковое масло, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации «Народного слова», в Джамбайском районе Самаркандской области с 2010 года работает лаборатория размножения и культивирования нетипичных для Узбекистана плодовых деревьев. В частности, специалисты занимались здесь подготовкой саженцев оливковых деревьев, адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям.

Олива — культура теплолюбивая, поэтому выращивается в основном в странах с влажным прибрежным микроклиматом. По мнению экспертов, за исключением непереносимости сильных морозов, это идеальное плодовое дерево для Узбекистана. Она не требовательна к почвам и их увлажнению, может расти на каменистых и засоленных землях.

Поэтому узбекистанские селекционеры, вслед за испанскими, вывели собственный сорт «олива узбекская», который выдерживает до 20−22 градусов мороза. Теперь они планируют повторить опыт с созданием оливковых плантаций. Первая попытка, которая была предпринята в 2002 году на территории нескольких районов Ферганской долины и Сурхандарьинской области, провалилась — саженцы замерзли в холодную зиму 2007−2008 годов.

Согласно действующей программе, в стране планируется культивировать оливковые деревья на более чем 500 гектаров.

Также в лаборатории работают и над культивацией поздноцветущих сортов миндаля, морозоустойчивых видов винограда. Сюда также завезены из США образцы подсолнуха, способного произрастать на засушливых и засоленных почвах. Специалисты лаборатории в этом году планируют начать работу над адаптацией к условиям Узбекистана фундука.

экономика
сельское хозяйство