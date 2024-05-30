В Узбекистане на 500 гектарах появятся оливковые рощи

Олива — культура теплолюбивая, поэтому выращивается в основном в странах с влажным прибрежным микроклиматом. По мнению экспертов, за исключением непереносимости сильных морозов, это идеальное плодовое дерево для Узбекистана. Она не требовательна к почвам и их увлажнению, может расти на каменистых и засоленных землях.