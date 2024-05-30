В Краснодаре состоится ярмарка вакансий для подростков

Ярмарка пройдет 7 июня с 9.00 до 12.00 по адресам: ул. 1-я Заречная, 17 и ул. Петра Метальникова, 42. Около 30 работодателей готовы временно взять на работу подростков от 14 до 18 лет. Несовершеннолетние смогут завести трудовую книжку и заработать на каникулах.
В основном вакансии для подростков предоставляют учреждения образования и культуры. Также они могут рассчитывать на вакансию курьером, подсобным рабочим на ипподроме или помощником повара в сетях быстрого питания.
Участники ярмарки смогут пообщаться с работодателями, пройти профориентационные тестирования, проконсультироваться с юристами по вопросам трудового законодательства для несовершеннолетних.
Летом в Краснодаре планируют временно трудоустроить около 5000 подростков.
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