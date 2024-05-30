В Краснодаре состоится ярмарка вакансий для подростков

Ярмарка пройдет 7 июня с 9.00 до 12.00 по адресам: ул. 1-я Заречная, 17 и ул. Петра Метальникова, 42. Около 30 работодателей готовы временно взять на работу подростков от 14 до 18 лет. Несовершеннолетние смогут завести трудовую книжку и заработать на каникулах.