Нацбанк выпускает банкноты номиналом 10 000 тенге из серии «Сакский стиль»

С 28 июня 2024 года Национальный банк Казахстана выпускает в обращение банкноты номинальной стоимостью 10 000 тенге нового дизайна образца 2024 года. При этом в массовое обращение банкноты поступят в сентябре, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы, кассовая техника) требуется дополнительное время. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
Это вторая банкнота из новой серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны — от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.
Цвет банкнот — сине-фиолетовый. На лицевой стороне изображены:
— ветвь «Древо жизни» с парящей птицей (Курган Иссык, 5−4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);
— спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;
— артефакт — украшение в виде фигуры барса на вершине горы (Курган Иссык, 5−4 вв. до н.э., деталь головного убора Золотого человека, снежный барс как символ бесстрашия, могущества и красоты).
На оборотной стороне на фоне стилизованного орнаментом щита изображен барс. За основным изображением расположен круговой казахский орнамент. Он символизирует идеи:
• «Щит» — символизирует защиту ценностей,
• древний символ — четыре стороны света,
• солярный знак в центре — символ созидательной энергии и жизни.
Также на оборотной стороне банкноты расположен артефакт — голова барса с грифонами в пасти (Берельские курганы «Долина Царей», 8−7 вв до н.э., ВКО, элемент украшения, символ целеустремленности и силы). В центре банкноты как фон располагается контур казахского орнамента «бесконечность», внутри которого размещен ландшафтный вид гор Заилийского Алатау.
О порядке замены и установлении периода параллельного обращения банкнот
Новые банкноты номиналом 10 000 тенге поступят в обращение с 28 июня 2024 года и в течение двух лет будут заменять находящиеся в обращении банкноты образца 2012 года.
То есть, все банкноты старого образца будут в течение двух лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов — с 28 июня 2024 года по 28 июня 2026 года.
После завершения периода параллельного обращения, то есть с 28 июня 2026 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, то есть до 28 июня 2029 года. Отдельно следует отметить, что филиалы НБК будут принимать бессрочно.
Банкноты нового образца (2024 года) и банкноты старого образца (2012 года) в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета.
Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Нацбанка, Казпочте, казахстанских банках второго уровня и филиалах банков — нерезидентов Казахстана.
Отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.