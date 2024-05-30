Нацбанк выпускает банкноты номиналом 10 000 тенге из серии «Сакский стиль»

То есть, все банкноты старого образца будут в течение двух лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов — с 28 июня 2024 года по 28 июня 2026 года.