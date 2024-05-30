Новосибирск: 80 квартир для детей-сирот уже готовы к заселению

Многоквартирные дома, сданные в эксплуатацию еще зимой, уже оснащены ремонтом, сантехникой и электропечью. Квартиры переданы в муниципалитет готовыми к заселению.

«На данный момент мы выдали все запланированные 150 жилищных сертификатов. 80 квартир уже предоставлены детям-сиротам. Сейчас мы проводим приемку еще 69 квартир у этого застройщика и 46 квартир по договору долевого участия», — сообщила Ольга Незамаева.



В Новосибирске в очереди на получение жилья стоит более 1800 детей-сирот. Городские власти продолжат работу по предоставлению комфортного и современного жилья для них. В шаговой доступности от новых домов расположены школа, детский сад, спортивные объекты и остановки общественного транспорта.