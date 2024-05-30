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В Пермском крае продолжает расти цена на бензин и дизель

Самый значительный рост показала марка АИ-92.

В Перми продолжается рост цен на все виды автомобильного топлива. По данным Росстата, средняя стоимость бензина на пермских АЗС увеличилась на 8 копеек до 55 рублей 56 копеек за литр.

Лидером среди марок оказался АИ-92. Он подорожал на 10 копеек. Теперь литр АИ-92-го обойдется пермякам в 51 ₽ 24 коп. АИ-95 возрос на 8 копеек до 55 ₽ 75 коп. Марки АИ- 98 и выше остались без изменений — 70 ₽ 24 коп. за литр топлива. Дизель подорожал на 8 копеек. Его стоимость составила 65 ₽ 70 коп.

Пермский край по-прежнему занимает лидирующее место по ценам на бензин среди регионов Приволжья.

топливо