В Пермском крае продолжает расти цена на бензин и дизель

Лидером среди марок оказался АИ-92. Он подорожал на 10 копеек. Теперь литр АИ-92-го обойдется пермякам в 51 ₽ 24 коп. АИ-95 возрос на 8 копеек до 55 ₽ 75 коп. Марки АИ- 98 и выше остались без изменений — 70 ₽ 24 коп. за литр топлива. Дизель подорожал на 8 копеек. Его стоимость составила 65 ₽ 70 коп.