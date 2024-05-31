Подписан контракт на реконструкцию бывшего здания ВКИУ в отель

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Стройуниверсал-Парма» стало единственным участником торгов на реконструкцию здания бывшего ВКИУ. Компания работает на строительном рынке края больше 18 лет. В списке завершенных проектов — спортивный комплекс «Энергия», реконструкция объекта культурного наследия «Лабазы» в Перми, детская поликлиника и хирургический корпус в Кудымкаре.