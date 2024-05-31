Подписан контракт на реконструкцию бывшего здания ВКИУ в отель

Согласно сайту госзакупок, соответствующие документы были подписаны 22 мая. Цена контракта составила 2,093 млрд руб. Завершить работы подрядчик должен до 30 сентября 2026 года.
Согласно информации на сайте Фонда развития Пермского края, площадка уже передана «Стройуниверсал-Парма» для производства работ, ведется подготовка к реконструкции объекта.
После реконструкции в четырехзвездочной гостинице разместится 198 комфортабельных номеров со 2 по 5 этаж, фитнес-центр, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Стройуниверсал-Парма» стало единственным участником торгов на реконструкцию здания бывшего ВКИУ. Компания работает на строительном рынке края больше 18 лет. В списке завершенных проектов — спортивный комплекс «Энергия», реконструкция объекта культурного наследия «Лабазы» в Перми, детская поликлиника и хирургический корпус в Кудымкаре.