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Банковские карты могут не работать в Беларуси ночью 3 июня

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перерывы в обслуживании банковских карт возможны в Беларуси с 0.00 до 6.00 3 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в Банковском процессинговом центре.

3 июня на сетевом оборудовании Банковского процессингового центра будут проводиться технологические работы.

В промежуток времени с 0.00 до 6.00 возможны перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра. Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства.