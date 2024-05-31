Ряд территорий Красноярского края исключат из перечня для северного завоза

Планируется, что Енисейский и Северо-Енисейский районы региона будут исключены из перечня пунктов для северного завоза. Дело в том, что посте строительства Высокогорского моста с данными территориями есть круглогодичная связь.
По словам руководителя агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антона Нарчуганова, соответствующее письмо будет направлено в адрес Минвостокразвития России.
Также краевые власти обратятся в Минвостокразвития страны с предложением включить дополнительные объекты инфраструктуры, где можно проводить северный завоз. Так, предложено добавить в существующий перечень аэропорты, речные причалы, автодороги, складские помещения, а также реки и озера.
Напомним, в действующем перечне только железнодорожные станции, морские и речные порты.