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В Башкирии пройдут трехдневные ярмарки

В 30 районах и городах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает Минторг Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Ярмарки пройдут 31 мая, а также 1 и 2 июня на 41 площадке. С адресами проведения ярмарок можно ознакомиться здесь.

На ярмарке жители республики могут приобрести свежие и качественные продукты от местных производителей.

сельское хозяйство