В Башкирии пройдут трехдневные ярмарки

Ярмарки пройдут 31 мая, а также 1 и 2 июня на 41 площадке. С адресами проведения ярмарок можно ознакомиться здесь.
На ярмарке жители республики могут приобрести свежие и качественные продукты от местных производителей.
В 30 районах и городах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает Минторг Башкирии.
Ярмарки пройдут 31 мая, а также 1 и 2 июня на 41 площадке. С адресами проведения ярмарок можно ознакомиться здесь.
На ярмарке жители республики могут приобрести свежие и качественные продукты от местных производителей.