«Дальнегорские аномалии»: еще одно убыточное предприятие заберут у акционеров из недружественных стран

«Да, это наша общая такая боль, эти два предприятия (Дальнегорский ГОК и БОР). Была очень тяжелая ситуация с 2018 года и в “Дальполиметалле”, выделяли порядка 500−700 миллионов рублей двум этим компаниям на компенсацию затрат по электроэнергии и на модернизацию оборудования. А так мы 2,2 миллиарда рублей передали», — пояснил Олег Николаевич.