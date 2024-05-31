«Дальнегорские аномалии»: еще одно убыточное предприятие заберут у акционеров из недружественных стран

Проблемный горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» могут национализировать. На это намекнул губернатор Приморья Олег Кожемяко во время отчета перед парламентом, сообщил корреспондент «КП — Дальний Восток».
Дело в том, что ГМК, расположенный в Дальнегорске, в убытке. Как заявил один из спикеров парламента, было пресечено воровство на сумму порядка 800 миллионов рублей. Владельцы — акционеры и учредители — «в это время сидели на Кипре». Долг предприятия перед краевым бюджетом составил 200 миллионов рублей, на 15% снизился объем производства.
«Да, это наша общая такая боль, эти два предприятия (Дальнегорский ГОК и БОР). Была очень тяжелая ситуация с 2018 года и в “Дальполиметалле”, выделяли порядка 500−700 миллионов рублей двум этим компаниям на компенсацию затрат по электроэнергии и на модернизацию оборудования. А так мы 2,2 миллиарда рублей передали», — пояснил Олег Николаевич.
«Учредителям и хозяевам за рубежом мы не можем оказать помощь. Один из них представитель недружественного государства, до сих пор состоит в совете директоров», — заключил Кожемяко.
Как уточнил Олег Николаевич, по «дальнегорской аномалии» поднимут все архивные материалы. Вероятно, не исключена и межведомственная проверка. Это для будущих потенциальных инвесторов.
О свинцово-цинковом месторождении в местности, где сейчас находится Дальнегорский район, стало известно еще в середине XIX века. Предприятие, которое занималось бы добычей полезных ископаемых, не заставило себя ждать. Оно работало под разными названиями и принадлежало разным известным акционерам до прихода советской власти. В 1993 году предприятие акционировали, появилось ОАО «Дальполиметалл».