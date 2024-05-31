Пять трамвайных маршрутов отменят в Челябинске с 1 июня

Семь трамвайных маршрутов в Челябинске изменятся с 1 июня, ещё пять трамваев на время отменят. Об этом предупредили в Организаторе перевозок.
Связано это с ремонтом путей на четырёх участках. Обновление ждёт трамвайные рельсы на участке улицы Цвиллинга от Тимирязева до проспекта Ленина, улице Черкасской от Аральской до шоссе Металлургов и Свердловском тракте от трамвайного депо № 2 до моста через реку Миасс. Также отремонтируют стрелочный узел на перекрёстке проспекта Победы и улицы Каслинской, где вагоны то и дело сходили с рельсов.
Маршруты трамваев № 3, 10, 14, 16 и 19 на время работ отменят. Трамваи № 5, 7, 9, 15, 18, 20 и 22 будут следовать по изменённым трассам движения:
- № 5: ЧЭМК — Горького — Труда — Карла Маркса — Горького — ЧЭМК.
- № 7: ЧГРЭС — Карла Маркса — Труда — ЧГРЭС.
- № 9: ЦХП — ЧМК — Коксохим.
- № 15: ЧТЗ — Горького — ЧГРЭС.
- № 18: Чистопольская — Горького — Кирова — Карла Маркса — Труда — Чистопольская.
- № 20: Областная больница — Кирова — ЧЭМК.
- № 22: Чистопольская — Труда — Карла Маркса — Кирова — Горького — Чистопольская.
Для пассажиров предусмотрены компенсационные маршруты. Запустят трамвай-челнок, который будет ходить от Свердловского проспекта до улицы Чичерина, а между Теплотехническим институтом и ЧМК будет курсировать автобус КМ1.