Пять трамвайных маршрутов отменят в Челябинске с 1 июня

Связано это с ремонтом путей на четырёх участках. Обновление ждёт трамвайные рельсы на участке улицы Цвиллинга от Тимирязева до проспекта Ленина, улице Черкасской от Аральской до шоссе Металлургов и Свердловском тракте от трамвайного депо № 2 до моста через реку Миасс. Также отремонтируют стрелочный узел на перекрёстке проспекта Победы и улицы Каслинской, где вагоны то и дело сходили с рельсов.