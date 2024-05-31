В квитанциях за свет и тепло в Челябинской области появится новая строка

— Единый расчётный центр «Уралэнергосбыт» отвечает за печать квитанций и сбор платежей, — пояснил исполнительный директор ЕРЦ «Уралэнергосбыт» Александр Боженев. — По такому принципу мы работаем с большинством компаний. Клиенты получают единую квитанцию и оплачивают сразу за несколько услуг. Это удобно и экономит время. При этом мы не оказываем услуги. Если вы хотите получить перерасчёт или у вас возник вопрос по проверке газового оборудования, вам нужно обращаться в газовую компанию, с которой заключён договор.