В квитанциях за свет и тепло в Челябинской области появится новая строка

Новая строка связана с изменениями в законодательстве. С 1 сентября 2023 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и Правила пользования газом № 410. Согласно документам, собственникам квартир, где установлено газовое оборудование, необходимо раз в год проводить техническую проверку.
Договор можно заключить только со специализированной газораспределительной организацией, обслуживающей многоквартирный дом. Такие меры приняты в целях своевременной проверки оборудования и предупреждения аварийных ситуаций.
— Изменения федерального законодательства коснулись всех жителей страны, — рассказала начальник Управления ГЖИ Челябинской области Рашида Ковалёва. — Практика последних лет, в том числе Челябинской области, говорит о том, что ежегодно происходят инциденты — утечки газа и другие чрезвычайные ситуации, связанные с ненадлежащим содержанием газового оборудования. В результате происшествий случаются не только повреждения общего имущества дома, но и, к сожалению, страдают люди. В профессиональном сообществе этот вопрос много лет обсуждался. Приняв федеральный закон об обязательной технической проверке газового оборудования, государство поставило в этом вопросе точку.
В мае газораспределительные организации направили клиентам заявки (оферты) на заключение договора. Южноуральцы смогли заранее с ними ознакомиться и обратиться за разъяснениями в офисы газовых служб. Для принятия условий публичного договора собственникам жилья достаточно произвести один платёж.
Сумма в квитанции будет зависеть от количества газового оборудования в квартире. Ежемесячное начисление составит двенадцатую часть годового платежа. Оплатить услуги газораспределительной организации можно по единому куар-коду в квитанции, в личном кабинете ЕРЦ «Уралэнергосбыт», на сайте компании или через банковские сервисы.
— Годовое обслуживание четырёхконфорочной газовой плиты и внутриквартирной газовой разводки составит 894 рубля, — отметил генеральный директор ООО «Газэнергосервис» Виталий Бабкин. — В июне челябинцы получат квитанции, где будет указана 1/12 часть от этой суммы. Это максимальная стоимость. Если в квартире установлена варочная поверхность, отсутствует духовой газовый шкаф или используется плита с меньшим количеством конфорок, нужно обратиться за перерасчётом в офис специализированной газовой организации, обслуживающей ваш дом, предоставить паспорт на газоиспользующее оборудование и правоустанавливающие документы на квартиру. Мы тут же направим эту информацию в «Уралэнергосбыт» для перерасчёта.
Единый расчётный центр «Уралэнергосбыт» заключил соглашение с тремя газораспределительными компаниями.
— Единый расчётный центр «Уралэнергосбыт» отвечает за печать квитанций и сбор платежей, — пояснил исполнительный директор ЕРЦ «Уралэнергосбыт» Александр Боженев. — По такому принципу мы работаем с большинством компаний. Клиенты получают единую квитанцию и оплачивают сразу за несколько услуг. Это удобно и экономит время. При этом мы не оказываем услуги. Если вы хотите получить перерасчёт или у вас возник вопрос по проверке газового оборудования, вам нужно обращаться в газовую компанию, с которой заключён договор.
Отказаться от технического обслуживания газового оборудования не получится. По закону это обязательное условие. В случае отсутствия договора специализированная организация вправе приостановить поставку газа, предварительно направив клиенту письменное уведомление или обратиться в суд с требованием о заключении. Также уклонистам грозит административный штраф: гражданам — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, должностным лицам — от 25 тысяч до 100 тысяч рублей; юридическим лицам — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Полностью пресс-конференцию можно посмотреть по ссылке.
Видео: 1obl.tv.