В Узбекистане предложили ввести рейтинг потребления энергии

Говорили на совещании и о том, что рассматривается вопрос о введении порядка пересчета с применением повышающего коэффициента к действующему тарифу за нарушение правил использования электроэнергии и природного газа потребителями, а также введения штрафа в размере стоимости ожидаемой экономии топливно-энергетических ресурсов за невыполнение обязательных мероприятий по энергоаудиту.