Почти на 30% вырос объем судостроения в Приморье

«За три года выпущено 49 судов различного класса. Приморские судостроители до конца текущего года планируют обеспечить выпуск еще 18 судов, семь из которых по программе “квоты под киль”. Всего в портфеле судостроителей по этой государственной программе — 21 судно. Судоремонтные предприятия выполнили около двух тысяч контрактов по ремонту судов различного класса», — заявил глава Приморья.