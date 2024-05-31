Почти на 30% вырос объем судостроения в Приморье

Об этом заявил Губернатор края Олег Кожемяко на пленарном заседании «Морского конгресса — Дальний Восток», который начал свою работу на острове Русском.
Олег Кожемяко на пленарном заседании «Дальний Восток — флагман морской отрасли России в новой системе координат» подчеркнул, что за последние три года судостроение в Приморском крае демонстрирует хорошую динамику. Так, объем судостроительных работ в регионе вырос почти на 30%.
«За три года выпущено 49 судов различного класса. Приморские судостроители до конца текущего года планируют обеспечить выпуск еще 18 судов, семь из которых по программе “квоты под киль”. Всего в портфеле судостроителей по этой государственной программе — 21 судно. Судоремонтные предприятия выполнили около двух тысяч контрактов по ремонту судов различного класса», — заявил глава Приморья.
Губернатор отметил, что генератором всего судостроения Дальнего Востока является завод «Звезда» в Большом Камне.
Глава региона добавил, что в Большом Камне строятся одноименный промышленный парк, арендное жилье, объекты социальной инфраструктуры.
«Соглашения о вхождении в него крупнейших предприятий края будут подписаны в рамках Морского конгресса. Это позволит обеспечить выпуск новых видов импортозамещающей продукции, все участники кластера получат доступ ко всем существующим мерам государственной поддержки», — обозначил Олег Кожемяко.
Также глава региона рассказал о государственных мерах поддержки судостроительных и судоремонтных предприятий края.
«В целом на поддержку предприятиям судостроения и судоремонта из регионального бюджета направлено более 2 миллиардов рублей. В крае создан региональный Фонд развития промышленности, предусмотрено субсидирование затрат предприятий на выпуск пилотной партии высокотехнологичной импортозамещающей продукции, до 2025 года предприятия освобождены от налога на имущество», — добавил Губернатор.
В первый день работы конгресса Олег Кожемяко посетил экспозицию, посвященную «морским» предприятиям Приморского края и Дальнего Востока.
На площадке Дальневосточного федерального университета в корпусе «В» разместились павильоны Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, Русской рыбопромышленной компании, производителей судовых красок, кабелей, масел, профессионального сварочного оборудования, морских огнезащитных покрытий, отмечает пресс-служба краевого правительства.