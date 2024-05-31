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Почти на 30% вырос объем судостроения в Приморье

49 судов различного класса выпущено за три года в Приморье. Часть из них строится в регионе по государственной программе «Квоты под киль».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Об этом заявил Губернатор края Олег Кожемяко на пленарном заседании «Морского конгресса — Дальний Восток», который начал свою работу на острове Русском.

Олег Кожемяко на пленарном заседании «Дальний Восток — флагман морской отрасли России в новой системе координат» подчеркнул, что за последние три года судостроение в Приморском крае демонстрирует хорошую динамику. Так, объем судостроительных работ в регионе вырос почти на 30%.

«За три года выпущено 49 судов различного класса. Приморские судостроители до конца текущего года планируют обеспечить выпуск еще 18 судов, семь из которых по программе “квоты под киль”. Всего в портфеле судостроителей по этой государственной программе — 21 судно. Судоремонтные предприятия выполнили около двух тысяч контрактов по ремонту судов различного класса», — заявил глава Приморья.

Губернатор отметил, что генератором всего судостроения Дальнего Востока является завод «Звезда» в Большом Камне.

Глава региона добавил, что в Большом Камне строятся одноименный промышленный парк, арендное жилье, объекты социальной инфраструктуры.

По мнению Губернатора, самое значимое событие этого года — создание в Приморье судостроительного кластера.

«Соглашения о вхождении в него крупнейших предприятий края будут подписаны в рамках Морского конгресса. Это позволит обеспечить выпуск новых видов импортозамещающей продукции, все участники кластера получат доступ ко всем существующим мерам государственной поддержки», — обозначил Олег Кожемяко.

Также глава региона рассказал о государственных мерах поддержки судостроительных и судоремонтных предприятий края.

«В целом на поддержку предприятиям судостроения и судоремонта из регионального бюджета направлено более 2 миллиардов рублей. В крае создан региональный Фонд развития промышленности, предусмотрено субсидирование затрат предприятий на выпуск пилотной партии высокотехнологичной импортозамещающей продукции, до 2025 года предприятия освобождены от налога на имущество», — добавил Губернатор.

В первый день работы конгресса Олег Кожемяко посетил экспозицию, посвященную «морским» предприятиям Приморского края и Дальнего Востока.

На площадке Дальневосточного федерального университета в корпусе «В» разместились павильоны Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, Русской рыбопромышленной компании, производителей судовых красок, кабелей, масел, профессионального сварочного оборудования, морских огнезащитных покрытий, отмечает пресс-служба краевого правительства.