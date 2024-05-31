Соединяющие Омск с двумя райцентрами автобусные маршруты остаются без перевозчика

При этом уточняется, что свидетельство на право осуществления двух рейсов из Омска в Колосовку ежедневно прекращено с текущей даты, 31 мая 2024 года. В свою очередь, остальные упомянутые рейсы остаются без перевозчика с 11 июля 2024 года.