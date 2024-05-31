Соединяющие Омск с двумя райцентрами автобусные маршруты остаются без перевозчика

Согласно нормативному акту, речь идет о направлениях «Омск-р. П. Нововаршавка-село Победа», «Омск-Нововаршавка» и «Омск-Колосовка». На протяжении нескольких лет, с конца 2020 года, транспорт в рейсы выпускал ИП Трофимчук В. М.
При этом уточняется, что свидетельство на право осуществления двух рейсов из Омска в Колосовку ежедневно прекращено с текущей даты, 31 мая 2024 года. В свою очередь, остальные упомянутые рейсы остаются без перевозчика с 11 июля 2024 года.
«Параллельно», этим же распоряжением, объявляются конкурсные процедуры по поиску нового перевозчика, тогда как по маршруту, позволяющему добраться из Омска до Колосовки, необходимое разрешение постановили выдать минуя конкурсную процедуру.
Отметим, предприниматель принял в том числе указанные маршруты, по мнению автора, в экстренной ситуации — после прекращения действия свидетельств, выданных «Омскоблавтотрансу» в общей сложности по 61 маршруту.