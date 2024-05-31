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В пяти районах столицы сегодня частично не будет света и газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 31 мая, в некоторых районах Ташкента в связи с ремонтными работами временно отключат электро- и газоснабжение, передает корреспондент Podrobno.uz.

По данным столичного РЭС, света не будет в следующих районах:

  • Бектемирский район: в махаллях «Нурли йул», «Мусаффо» и «Сохил» (с 09:00 до 13:00);
  • Учтепинский район: «Такачи», «Бешкайрагач», «Куркамабад», «Хаджиабад», «Латиф Гузар», «Хайратий», «А. Кадыри», «Джуржани», «Куйидархан», «Хуршид», «Уткир» (с 09:00 до 15:00).

По информации «Худудгаз пойтахт», подача природного газа будет временно приостановлена с 10:00 до 18:00 в следующих районах:

  • Яшнабадский район — один многоквартирный дом и два оптовых покупателя в махалле «Матонат»;
  • Шайхантахурский район — 10 домохозяйств и пять оптовых потребителей в махалле «Бухара»;
  • Мирзо-Улугбекский район — 76 частных домохозяйств, 21 многоквартирный дом и 24 оптовых клиентов по улице Ахмада Югнаки.

ЖКХ