Донской производитель сообщил о полной гибели урожая черешни, яблок, сливы

Донской производитель рассказал о гибели урожая черешни, яблок и сливы. Об этом представители «Агрофирмы Донецкая Долина» сообщили изданию «Ведомости Юг».
К такому результату, уверены аграрии, привели заморозки в начале мая 2024 года. Производитель говорит о стопроцентной гибели урожая некоторых видов фруктов.
«Урожай не был застрахован, мы не можем получить компенсацию. Но мы направили все документы в региональный минсельхоз. Возможно, какая-то мера поддержки и появится», — пояснил заместитель гендиректора компании Василий Индыло.