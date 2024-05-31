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Донской производитель сообщил о полной гибели урожая черешни, яблок, сливы

Это случилось, уверены аграрии, из-за заморозков.

Источник: РИА "Новости"

Донской производитель рассказал о гибели урожая черешни, яблок и сливы. Об этом представители «Агрофирмы Донецкая Долина» сообщили изданию «Ведомости Юг».

К такому результату, уверены аграрии, привели заморозки в начале мая 2024 года. Производитель говорит о стопроцентной гибели урожая некоторых видов фруктов.

«Урожай не был застрахован, мы не можем получить компенсацию. Но мы направили все документы в региональный минсельхоз. Возможно, какая-то мера поддержки и появится», — пояснил заместитель гендиректора компании Василий Индыло.