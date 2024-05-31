На Дону сервис по прокату электросамокатов повысил штрафы до 150 тысяч рублей

За управление самокатом в нетрезвом состоянии, за причинение вреда здоровью или имуществу в результате ДТП, где водитель самоката был виноват на основании постановления ГИБДД, штраф будет составлять от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.
Также сервис будет штрафовать на 10 тысяч рублей, если самокатом будет управлять ребенок. За поездку вдвоем на самокате придется заплатить 5000 рублей. Если водитель не спешился на пешеходном переходе, штраф составит 1000 рублей, а если неправильно припаркует самокат — 500 рублей.
«Дополнительно к штрафу может быть применена мера блокировки аккаунта на некоторый срок или навсегда. За самые серьезные нарушения возможны ограничение или полная блокировка доступа к сервису», — пишет издание.
Отметим, что согласно сайту Кикшеринги.ру, в Ростове-на-Дону работают несколько кикшеринговых сервисов: Urent, Whoosh, Samocat Sharing, MaturCity, BusyFly, Keklik.
Напомним, что в Ростове-на-Дону введены ограничения для средств индивидуальной мобильности: на некоторых участках нельзя разгоняться более чем до 15 км/ч, а где-то и вовсе нельзя ездить.
Также ранее мы сообщали, что в Ростове-на-Дону могут появиться выделенные зоны для парковки самокатов и других средств индивидуальной мобильности.