Где в Казахстане самая дорогая аренда квартир

Наём жилья в Казахстане обходится арендаторам дорого и в сравнении с соседними странами. На онлайн-сервисе Numbeo.com, который собирает данные по ценам на товары и услуги в 97 государствах мира, в рейтинге стран по дороговизне аренды в мае текущего года Казахстан оказался на 43-м месте. Указанная средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в хорошем районе в крупных городах нашей страны — 551,5 долл. США. Это на 32% дороже, чем в России, и на 13% дороже, чем в Узбекистане. Дешевле можно арендовать небольшое жильё и в Турции, Таиланде, Саудовской Аравии, Китае, Греции и многих других странах.