Где в Казахстане самая дорогая аренда квартир

Согласно результатам выборочных обследований Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, частные арендодатели в прошлом году заработали 98,5 млрд тг. Такой существенный рост общего объёма услуг по предоставлению недвижимости в аренду наблюдается второй год подряд. В 2022 году показатель вырос на 43,3%.
На динамику повлияли как минимум два фактора. Судя по ответам, данным респондентами выборочного обследования, в 2023 году у арендодателей существенно (на 52,5%) выросли затраты на производство услуг по аренде. К таким затратам могут относиться не только расходы на обустройство жилья, но и оплата услуг по поиску арендаторов, реклама, налоги, заказ клининга
Абсолютные данные по аренде и субаренде жилья населению доступны только по таким категориям арендодателей, как ИП и предприятия. За январь-декабрь прошлого года этот «белый» рынок аренды и субаренды составил 170,5 млрд тг — на 45,1% больше, чем за аналогичный период 2022-го (117,5 млрд тг).
Вторым фактором, повлиявшим на рост объёма услуг по сдаче недвижимости в наём, стал рост цен на такие услуги. За 12 месяцев прошлого года цены на аренду благоустроенного жилья в сравнении с январём-декабрём 2022-го увеличились в среднем на 16,4%. Однако в 11 из 20 крупных городов, охватываемых исследованиями БНС, повышение цен составило более 20%. А в двух северных областных центрах — Петропавловске и Кокшетау — аренда подорожала более чем на 30%.
Исходя из данных БНС о средних ценах на аренду одного квадратного метра жилья в крупных городах, мы рассчитали стоимость арендной платы за стандартную квартиру в 50 кв. м в каждом мегаполисе и областном центре. В апреле текущего года аренда благоустроенного жилья такой площади в среднем по РК составляла 209,8 тыс. тг. Самой дорогой была аренда подобных квартир в Алматы: 255,4 тыс. тг в месяц. Однако это далеко не предел: на сайтах-агрегаторах встречаются объявления об аренде такой «двушки» и по цене 700 тыс. тг.
Наём жилья в Казахстане обходится арендаторам дорого и в сравнении с соседними странами. На онлайн-сервисе Numbeo.com, который собирает данные по ценам на товары и услуги в 97 государствах мира, в рейтинге стран по дороговизне аренды в мае текущего года Казахстан оказался на 43-м месте. Указанная средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в хорошем районе в крупных городах нашей страны — 551,5 долл. США. Это на 32% дороже, чем в России, и на 13% дороже, чем в Узбекистане. Дешевле можно арендовать небольшое жильё и в Турции, Таиланде, Саудовской Аравии, Китае, Греции и многих других странах.
Самая дорогостоящая аренда, судя по рейтингу, наблюдается в таких азиатских странах, как Сингапур и Гонконг, где ежемесячная плата за наём квартиры превышает 2 тыс. долл. США. В пятёрку государств с высокими ставками аренды жилья также вошли Швейцария, Ирландия и США.