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В Волгоградской области потратят 36 млн на запуск карты жителя региона

Предполагается, что пластик можно будет использовать как банковскую и транспортную карты, для оплаты покупок и получения соцвыплат.

Источник: РИА "Новости"

В Волгоградской области ищут подрядчика, которому предстоит поставить вычислительный кластер для обеспечения работы карты жителя региона. Цена вопроса — более 36,5 млн рублей. И это только один из этапов ее внедрения.

Впервые создание такой карты проанонсировали в декабре 2021 года. Тогда в областном комитете информационных технологий сообщали, что ее внедрение позволит объединить на одном носителе сразу несколько социально значимых сервисов.

Предполагается, что один пластик можно будет использовать как банковскую и транспортную карты, для оплаты покупок и получения социальных выплат, а также отслеживать по нему очередь в детсад или на получение жилья.