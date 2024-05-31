В Волгоградской области потратят 36 млн на запуск карты жителя региона

В Волгоградской области ищут подрядчика, которому предстоит поставить вычислительный кластер для обеспечения работы карты жителя региона. Цена вопроса — более 36,5 млн рублей. И это только один из этапов ее внедрения.
Впервые создание такой карты проанонсировали в декабре 2021 года. Тогда в областном комитете информационных технологий сообщали, что ее внедрение позволит объединить на одном носителе сразу несколько социально значимых сервисов.
Предполагается, что один пластик можно будет использовать как банковскую и транспортную карты, для оплаты покупок и получения социальных выплат, а также отслеживать по нему очередь в детсад или на получение жилья.