Ремонт 53 улиц планируют в Петропавловске

По информации областного филиала партии Amanat, вопрос ремонта коммуникаций рассматривали на заседании депутатской фракции. Аким Петропавловска Серик Мухамедиев сообщил, планируется средний ремонт 45 км дорог на 53 улицах города, при этом на 39 из них никогда не было асфальта. В прошлом году обновили 58 км дорог на 47 улицах.