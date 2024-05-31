WSJ: санкции США привели к созданию глобальной теневой экономики

WSJ пишет, что беспрецедентные финансовые и торговые ограничения США в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи, Китая и «других авторитарных режимов» привели к сжатию экономик этих стран, ограничив доступ к западным товарам и рынкам. Однако со временем Китай стал активнее препятствовать американским ограничениям за счет укрепления торговых связей. К такому выводу WSJ пришла, проанализировав таможенную статистику. Несмотря на санкции США, указывает газета, вышеперечисленные страны продолжают вести активную торговлю, начиная от беспилотников и ракет и заканчивая золотом и нефтью.
Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя материал WSJ, заявил, что экономические и торговые отношения Пекина базируются на равенстве и взаимной выгоде. «Торговые операции реализуются в соответствии с международным правом, являются законными и легитимными, поэтому их следует уважать и защищать», — подчеркнул он.
WSJ отмечает, что торговые потребности так называемого санкционного блока совпадают. С одной стороны, Китай получает нефть от трех держав ОПЕК — России, Ирана и Венесуэлы — по сильно сниженным ценам. А они, в свою очередь, получают прибыль, которую могут использовать для покупки санкционных товаров из Китая.
«Доходы от продажи нефти из Китая поддерживают иранскую и российскую экономики и подрывают западные санкции», — считает эксперт вашингтонского аналитического центра Кимберли Донован. Она также отметила, что использование третьими странами китайской валюты и платежных систем для торговых расчетов ограничивает доступ западных властей к финансовым данным, ослабляя их контроль за соблюдением санкций.
В качестве примера газета приводит экспортные данные китайской государственной оборонной компании Poly Technologies, которая находится под санкциями США. В них, как пишет WSJ, указано, что в период с сентября по декабрь 2023 года Poly Technologies совершила около 20 поставок в адрес Улан-Удэнского авиационного завода, который попал в американский санкционный список в мае прошлого года. Иран, в свою очередь, поставляет Венесуэле оружие и другие товары, находящиеся под санкциями. В обмен Венесуэла предоставляет Ирану золото с обширных месторождений Ориноко.
Мировым лидером по количеству наложенных санкций Россия стала еще в марте 2022 года, обойдя Иран. 28 мая заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что в конечном счете США могут дойти до всеобъемлющего эмбарго на российский экспорт. По его словам, Россия «трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины».