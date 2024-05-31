WSJ: санкции США привели к созданию глобальной теневой экономики

В качестве примера газета приводит экспортные данные китайской государственной оборонной компании Poly Technologies, которая находится под санкциями США. В них, как пишет WSJ, указано, что в период с сентября по декабрь 2023 года Poly Technologies совершила около 20 поставок в адрес Улан-Удэнского авиационного завода, который попал в американский санкционный список в мае прошлого года. Иран, в свою очередь, поставляет Венесуэле оружие и другие товары, находящиеся под санкциями. В обмен Венесуэла предоставляет Ирану золото с обширных месторождений Ориноко.