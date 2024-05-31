Статус юаня постоянно повышается

Международный статус китайского юаня еще более повысился, а доля юаня в глобальных трансграничных расчетах и различных валютных резервах возросла, говорится в отчете, который был опубликован совместно Школой финансов PBC Университета Цинхуа и Исследовательским центром финансовой политики Китайской академии социальных наук в Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян на востоке Китая.
Данные SWIFT показывают, что доля юаня в глобальных платежах достигла 4,6 процента в ноябре 2023 года, что является рекордным показателем, превзойдя японскую иену и став четвертой по популярности платежной валютой в мире, согласно Отчету о финансовой политике Китая за 2024 год.
Помимо деятельности с участием китайских экономических субъектов, юань начал использоваться в качестве валюты третьего лица. В настоящее время иностранные инвесторы владеют внутренними активами на сумму около 10 трлн юаней (1,406 трлн долларов США).
Пять китайских банков входят в число 29 глобальных системно значимых банков. Их рейтинги растут из года в год, что отражает быстрое развитие китайских банков и устойчивое улучшение их глобальной конкурентоспособности.
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