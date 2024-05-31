Статус юаня постоянно повышается

Международный статус китайского юаня еще более повысился, а доля юаня в глобальных трансграничных расчетах и ​​различных валютных резервах возросла, говорится в отчете, который был опубликован совместно Школой финансов PBC Университета Цинхуа и Исследовательским центром финансовой политики Китайской академии социальных наук в Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян на востоке Китая.