«Минсктранс» отменяет несколько автобусов на лето с 3 июня

«Минтранс» отменяет несколько автобусов на лето с 3 июня 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Сказано, что с 3 июня будут отменены в летний период по будним дням автобусы № 15, 80Д, 63Д. Также называются городские автобусы № 128, 182С, 186, 188С, 192, 196с. Кроме того, уточняется, что в период с 3 по 21 июня автобусы № 141а, 141б изменят расписание.
Что касается автобуса № 141а, то с остановки «Карбышева» он будет ходить в 07.15, 10.01, 13.31, 15:46. С остановки «Боровлянская школа № 3» он будет выезжать в 08.15, 10.30, 14.00, 18.15. Городской автобус № 141б от остановки «Боровлянская школа № 3» будет отправляться три раза: в 07.50, 16.15, 17.10. В организации добавили, что с 8 июня по субботам названные автобусы ходить не будут.
Также отмечается, что с 1 июня в выходные дни будет отменен автобус № 162 от остановки «Карбышева» в 07.12, 07.32 и от остановки «Цна» в 07.30, 07.50. Однако от «Карбышева» автобус № 162 будет выезжать в 07.22, а от «Цна» — в 07.40.