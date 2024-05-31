«Минсктранс» отменяет несколько автобусов на лето с 3 июня

Что касается автобуса № 141а, то с остановки «Карбышева» он будет ходить в 07.15, 10.01, 13.31, 15:46. С остановки «Боровлянская школа № 3» он будет выезжать в 08.15, 10.30, 14.00, 18.15. Городской автобус № 141б от остановки «Боровлянская школа № 3» будет отправляться три раза: в 07.50, 16.15, 17.10. В организации добавили, что с 8 июня по субботам названные автобусы ходить не будут.